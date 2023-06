Afgelopen nacht weer grote storing in communicatienetwerk van hulpdiensten

Een landelijke storing heeft in de nacht van maandag op dinsdag het C2000-systeem platgelegd. Daardoor konden de politie, ambulance en brandweer niet goed met elkaar communiceren. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie aan NU.nl na berichtgeving van het AD

Vanwege de storing konden hulpdiensten elkaar zeker drie uur lang slechter bereiken. Dat duurde vanaf omstreeks middernacht tot 3.00 uur. Hulpdiensten moesten vanwege de storing overschakelen op een noodprocedure, waarbij ze contact hielden via portofoons en mobilofoons.

C2000 is een gesloten netwerk en bedoeld voor hulpdiensten. Als de verbinding wegvalt, kan dat gevaarlijke en levensbedreigende situaties opleveren. Bijvoorbeeld als snel hulp nodig is bij een ernstig ongeval.

"Vooralsnog hebben wij geen signalen ontvangen dat de storing tot incidenten heeft geleid", zegt de woordvoerder. "Maar dat moet nog nader worden onderzocht."

Dat geldt ook voor de precieze oorzaak van het probleem. Wel is duidelijk dat de radiobediening van het communicatiesysteem richting de hulpverlening op straat niet functioneerde. Uiteindelijk is het systeem opnieuw opgestart en werkte het weer.

Andere storing dan in Rijsbergen

Het C2000-systeem is vaker uitgevallen. Eerder dit jaar haperde het systeem tijdens een klopjacht op drie overvallers in Rijsbergen. Politievakbonden ACP, NPB, ANPV en Equipe dienden daarover een officiële klacht in bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

"C2000 is door elke grens van betrouwbaarheid gezakt", schreven de bonden in maart. "Er ontstonden levensgevaarlijke situaties."

De woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt wel dat de uitval in Rijsbergen te maken had met een wegvallende dekking. De storing van afgelopen nacht ging volgens de woordvoerder over "problemen met apparatuur in de meldkamer".