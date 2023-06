Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg droomt van een virtuele toekomst. Je kunt de echte wereld achterlaten door een bril op te zetten en jezelf onderdompelen in een digitale wereld waarin alles mogelijk is. Tot nu toe loopt het nog geen storm. Maar misschien zorgt Apple voor een opleving.

Toen Zuckerberg zijn plannen voor een 'metaverse' eind 2021 bekendmaakte, wist hij dat het een marathon zou worden om zo'n virtuele wereld te scheppen. Geen kort sprintje dus, maar een aanloop die wel tien jaar kon duren voordat de technologie er helemaal klaar voor zou zijn.

Dat Zuckerberg serieus is over dit idee, blijkt wel uit de tientallen miljarden die Meta (het moederbedrijf van Facebook) nu al in de ontwikkeling van zijn Metaverse pompt. Ook verschijnen regelmatig nieuwe virtualrealitybrillen van het bedrijf.

Bovendien komt naar verwachting binnenkort de eerste augmentedrealitybril van Meta. Daarmee zie je de wereld om je heen nog wel, maar wordt op de brillenglazen een virtuele laag geprojecteerd.

Ondanks alle inspanningen en investeringen weten mensen de Metaverse van Zuckerberg tot nu toe niet massaal te vinden. De VR-omgeving Horizon Worlds van Meta is nauwelijks bevolkt en wordt geplaagd door technische problemen. Meta heeft de app vooralsnog in slechts zeven landen uitgebracht.

Een van de grootste vernieuwingen in Horizon Worlds: benen. Foto: Meta

Nog niet afgeschreven

Verschillende media hebben het werk van Meta al doodverklaard. The Guardian vraagt om een moment stilte, Business Insider kopt met "Rust zacht, Metaverse" en The Street meldt dat de Metaverse stilletjes wordt begraven. Andere media, zoals Computerworld en Forbes, zijn hoopvoller.

Trendanalist Sander Duivestein wil de metaverse ook nog niet afschrijven. "Ik zie dit nog steeds als de volgende fase van het internet", zegt hij. "In plaats van wisselen tussen platte webpagina's kun je jezelf er helemaal in onderdompelen. Je wordt dan als het ware zelf een stukje media."

De metaverse werd vorig jaar een tijdje als belangrijke vernieuwing gezien binnen de techindustrie, maar inmiddels is kunstmatige intelligentie het gesprek van de dag. Toch is het momentum rondom virtual en augmented reality niet verdwenen.

"Nu AI laagdrempeliger is geworden en veel mensen er gebruik van kunnen maken, is daar terecht aandacht voor", zegt analist Marty Resnick van marktonderzoeksbureau Gartner. "Maar dat betekent niet dat de metaverse nu minder belangrijk of interessant is geworden. Ik denk dat een combinatie van AI en de metaverse een volgende stap wordt."

Twee verschillende ideeën over de toekomst

De aankondiging van de nieuwe headset van Apple, de Vision Pro, kan die ontwikkeling weer een impuls geven. "Natuurlijk lift Meta hierop mee", zegt Duivestein. "Er is nu weer aandacht voor de Metaverse."

Zuckerberg reageerde enigszins opgelucht op de aankondiging van de Vision Pro, die een augmented reality- en virtualrealitybril ineen is. "Apple heeft nog geen magische oplossingen voor de dingen waar wij tegenaan lopen", zei hij. "Hoe Apple met ons concurreert, maakt me enthousiast en optimistisch dat wat wij doen echt belang heeft en zal slagen. Het wordt een mooie reis."

Volgens de baas van Facebook laat de Vision Pro vooral de verschillen zien tussen de visies van Meta en Apple. "Wij innoveren om te zorgen dat onze producten toegankelijk en betaalbaar zijn voor zoveel mogelijk mensen", zegt hij. "In elke demo van Apple zie je een persoon in zijn eentje op een bank zitten. Dat kan een toekomstbeeld zijn van ruimtelijke computers, maar dat is niet wat ik voor ogen heb."

Gartner-analist Resnick denkt wel dat de Vision Pro een positief effect heeft op de markt. "Het zal geen aardverschuiving veroorzaken, aangezien dit slechts de eerste versie van hun apparaat is", zegt hij. "Maar met deze prijs kan het alternatieven onder de aandacht brengen die iets goedkoper zijn. Zoals de Meta Quest 3."

De Vision Pro van Apple. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Bril moet kleiner

Maar ook als de komst van de Vision Pro zorgt voor een opleving van de verkoop van (goedkopere) brillen, duurt het waarschijnlijk nog jaren voordat Zuckerbergs toekomstbeeld de waarheid wordt.

Het heeft tijd nodig om te groeien. De brillen van nu zijn te lomp en te zwaar. "De accu is snel leeg en je kunt duizelig worden", zegt Duivestein. Die problemen moeten worden opgelost. "Als de bril nog kleiner wordt of als de projecties in een lens passen, zal het publiek de technologie sneller omarmen. Dat kan nog jaren duren."