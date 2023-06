Groot deel van Reddit op zwart door massale protesten van fora

Delen via E-mail

Op het grote discussieplatform Reddit gaan groepen met tientallen miljoenen leden maandag en dinsdag op zwart. Deze subreddits protesteren tegen nieuw beleid van het platform dat appontwikkelaars met torenhoge kosten opzadelt.

Reddit is het grootste online forum ter wereld. Veel mensen zien het platform als de voorpagina van het internet. Gebruikers kunnen lid worden van subreddits die aansluiten bij hun interesses en krijgen vervolgens berichten uit die fora op hun tijdlijn te zien.

Het is voor het eerst dat zoveel subreddits tegelijk worden platgelegd. Gebruikers en moderatoren van de fora hopen hiermee een sterk signaal af te geven aan het overkoepelende platform.

Reddit besloot recent apps van onafhankelijke ontwikkelaars te laten betalen voor toegang. Sommige van die apps bestaan al langer dan de officiële app van Reddit zelf. Apps als Apollo, Reddit is Fun en ReddPlanet zijn enorm populair. De nieuwe regels gaan op 1 juli in.

Maar voor de meeste Reddit-apps lijkt het doek te vallen als ze worden gedwongen te betalen. Volgens hen zijn de prijzen die Reddit vraagt te hoog. Apollo gaat er tegen het eind van deze maand mee stoppen . De ontwikkelaar zou 20 miljoen dollar (18,6 miljoen euro) per jaar moeten ophoesten om toegang tot Reddit te blijven houden en dat lukt niet.

Of het protest effect heeft, valt nog te bezien. Vorige week zei Reddit-CEO Steve Huffman dat het nieuwe beleid nodig is om "een zelfvoorzienend bedrijf" te blijven. "Om dat te kunnen doen, kunnen we niet langer de kosten dragen voor partijen met grootschalige toegang tot informatie", benadrukte hij.