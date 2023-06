NU+ Na overlijden leven we online onbedoeld nog jaren door

Ons leven speelt zich steeds meer af op het internet. Als we overlijden, verdwijnt ons lichaam in een kist. Maar online leef je nog jaren door als je je digitale erfenis niet goed regelt voor je nabestaanden.

Het is niet alleen belangrijk om vast te leggen wat er na je dood met je huis en je geld gebeurt, maar ook wie jouw digitale bezit in handen krijgt. Steeds meer mensen hebben digitale eigendommen, zoals betaalde downloads van apps, games, muziek of films en cryptomunten. Maar vergeet ook je e-mailaccounts en socialemediaprofielen niet.

Veel mensen bespreken hun nalatenschap niet met hun geliefden. "Als je erover begint, is de reactie van naasten vaak: hè, doe eens niet zo somber", vertelt executeur Sandra Jongeneelen, nalatenschapsspecialist bij Bright Elephant. "Maar als er echt iets met je gebeurt, zijn je erfgenamen blij als je jouw nalatenschap goed geregeld hebt."

Volgens Jongeneelen hebben nabestaanden vaak geen toegang tot bijvoorbeeld de telefoon, computer, e-mail of socialemediaprofielen van de overledene. "Dat maakt het heel lastig om alle mensen te bereiken waar de overledene contact mee had."

In minder dan vijf op de honderd gevallen hebben mensen volgens specialist digitaal nalatenschap Wouter van der Toorn hun online erfenis wél goed geregeld. "In alle andere gevallen krijgen nabestaanden een digitale erfenis waarvan ze de omvang en inhoud niet eens kennen."

Notarissen wijzen hun cliënten steeds vaker op hun digitale nalatenschap, weet docent notarieel recht Lucienne van der Geld van de Radboud Universiteit. "Als mensen een testament laten opstellen, wordt nu ook regelmatig de digitale erfenis vastgelegd."

Gebruik een wachtwoordkluis

Het allerbelangrijkste is volgens Van der Toorn dat nabestaanden in je telefoon en je computer kunnen. "Leg bijvoorbeeld ergens in huis een envelop met daarin de toegangscode van je smartphone en wachtwoord van je pc en informeer de mensen die je vertrouwt daarover."

Zonder code of wachtwoord is namelijk bijna niet meer in een telefoon of computer te komen. "Voer je bijvoorbeeld tien keer de verkeerde code in op een iPhone, dan blokkeert hij voorgoed en wordt alles op het toestel automatisch verwijderd", waarschuwt Van der Toorn. "Nabestaanden kunnen daardoor bijvoorbeeld geen foto's meer redden van het toestel."

"Daarnaast maakt een wachtwoordkluis zoals 1Password het leven van nabestaanden ook makkelijker", vult Jongeneelen aan. "Het hoofdwachtwoord van de wachtwoordmanager kun je opschrijven en klaarleggen in een envelop. Zo kunnen je nabestaanden met één toegangscode en en een paar wachtwoorden bij je complete digitale leven."

Geen paniek!

Maar er is ook een taak voor nabestaanden. Die moeten volgens Jongeneelen na een overlijden vooral kalm blijven. "Als iemand overlijdt, is het mijn eerste taak om de familie uit de paniekmodus te halen."

In die paniekmodus handelen nabestaanden heel resoluut. Bijvoorbeeld door meteen het telefoonabonnement op te zeggen om kosten te besparen. "Maar daardoor komen bijvoorbeeld sms'jes van diensten met tweestapsverificatie niet meer aan", waarschuwt de executeur. "Daardoor kun je niet meer in de online accounts van de overledene."

Bij online diensten als iCloud, Google, LinkedIn, Facebook en Twitter kun je een erfeniscontact instellen, tipt Van der Toorn. "Als jouw account lange tijd niet wordt gebruikt, krijgt het erfeniscontact een mail met de mogelijkheid om het beheer ervan over te nemen."