Privacywaakhond onderzoekt of ChatGPT stiekem persoonsgegevens verzamelt

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft OpenAI in een brief gevraagd of AI-chatbot ChatGPT stiekem persoonsgegevens verzamelt. Ook wil de toezichthouder weten of de kunstmatige intelligentie achter de chatbot leert van wat gebruikers aan hem vragen.

Mensen vragen soms hele persoonlijke dingen aan ChatGPT, zoals informatie over echtelijke ruzies of over medische zaken. Dat is privacygevoelige informatie. De AP wil van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, weten of die vragen worden opgeslagen.

ChatGPT is gebaseerd op het geavanceerde taalmodel GPT. Het taalmodel kan volgens de AP worden getraind met informatie die al op internet staat, maar ook met de vragen die gebruikers stellen.

Uit de gestelde vragen zou OpenAI veel over gebruikers kunnen afleiden. Zo valt bijvoorbeeld uit vragen over de werking van insuline op te maken dat de vraagsteller suikerziekte heeft.

De AP wil van OpenAI weten of de gestelde vragen worden gebruikt om het taalmodel te trainen. Daarnaast vraagt de toezichthouder om opheldering over de manier waarop het bedrijf achter ChatGPT persoonsgegevens van het internet verzamelt en gebruikt.

Leert ChatGPT van de vragen die gebruikers stellen?

De toezichthouder is bezorgd dat ChatGPT de verzamelde informatie over vraagstellers gebruikt om antwoorden te geven op vragen van andere gebruikers.

Daardoor kunnen antwoorden onnauwkeurig, verouderd, onjuist, ongepast, beledigend of aanstootgevend zijn. Daarnaast kan de informatie een eigen leven gaan leiden.

Daarom wil de AP van OpenAI weten of het bedrijf foutieve informatie in ChatGPT kan rectificeren of verwijderen. Daarover bestaat volgens de toezichthouder onduidelijkheid.