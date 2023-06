In- en uitchecken met betaalkaart in ov kan nu overal in Nederland

Ov-reizigers kunnen sinds dinsdag overal in Nederland inchecken met een betaalkaart. Het Rotterdamse ov-bedrijf RET was de laatste vervoerder die OVpay nog niet had ingevoerd.

Reizen met een pinpas, creditcard of betaalapp op een smartphone kost evenveel als reizen met een ov-chipkaart. Daarbij wordt het normale reistarief zonder kortingen in rekening gebracht. Wie wil reizen met een abonnement of kortingskaart moet nog wel een ov-chipkaart gebruiken.

In- en uitchecken met een betaalkaart is vooral handig voor mensen die sporadisch het openbaar vervoer gebruiken. Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart en OVpay, ziet dat ook terug in de cijfers. Zo wordt de betaalpas opvallend vaak gebruikt rond evenementen en op feestdagen; op Koningsdag ging het om 26 procent van de reizigers.

In mei werd volgens Translink bij meer dan 6 procent van alle check-ins een pinpas, creditcard of betaalapp gebruikt. Ter vergelijking: in november 2022 was dat nog minder dan 1 procent. Dat aandeel is in de afgelopen maanden zo sterk gegroeid doordat meer ov-bedrijven OVpay zijn gaan ondersteunen.

De helft van alle mensen die inchecken met OVpay doet dat volgens Translink met een betaalapp op de smartphone. De andere helft gebruikt een pinpas of creditcard.

Let goed op dat je niet meerdere kaarten tegelijk aanbiedt

Doordat je nu kunt inchecken met je telefoon, pinpas, creditcard én ov-chipkaart, gaat het ook weleens mis. Als er meerdere kaarten tegelijk boven de chipkaartlezer worden gehouden, kan het voorkomen dat je met een andere pas incheckt dan je wilde.

Het is daarom volgens Translink van belang dat je slechts één pas aanbiedt bij het poortje. Het bedrijf adviseert reizigers die met een betaalapp inchecken om de smartphone uit een eventueel hoesje te halen en los op de kaartlezer te leggen.