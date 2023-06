Het leek alsof geen groot techbedrijf nog een presentatie kon geven zonder focus op kunstmatige intelligentie. Maar Apple trekt zich niets van die trend aan en zet juist vol in op augmented reality, met een bril van 3.499 dollar: de Vision Pro.

Kunstmatige intelligentie is de trend van het moment bij grote techbedrijven als Microsoft en Google. Ook AI-programma's als ChatGPT en Midjourney werden in de afgelopen maanden razend populair.

Maar Apple doet helemaal niet mee aan dat armpjedrukken van AI-makers. Het bedrijf zei maandagavond nauwelijks iets over AI tijdens de openingspresentatie van ontwikkelaarsconferentie WWDC. Daar doet Apple elk jaar zijn belangrijkste aankondigingen op het gebied van software.

De oplettende kijker zag heus wel dat Apple bezig is met kunstmatige intelligentie. Maar dat doet het bedrijf niet op een nadrukkelijke manier. Zo toonde het een manier om voicemails live uit te schrijven. En de AirPods kunnen de mate van ruisonderdrukking bepalen op basis van geluiden in de omgeving.

Geen woord over generatieve AI

Maar op het gebied van generatieve AI is er radiostilte bij Apple. Generatieve AI is een vorm van kunstmatige intelligentie die iets nieuws kan maken wat eerder nog niet bestond. Dat kan tekst zijn, maar ook een afbeelding, een video of muziek.

Die vorm van AI is voor Apple niet zo belangrijk, zei analist Annette Zimmerman van marktonderzoeker Gartner al eerder tegen NU.nl. "Maar ik weet bijna zeker dat Apple intern aan verschillende projecten rondom generatieve AI werkt", zei ze.

Analisten verwachtten dan ook dat Apple op zijn minst íets over AI zou zeggen tijdens zijn softwarepresentatie. In plaats daarvan lag de focus op de Vision Pro: een augmentedrealitybril die ook kan worden gebruikt voor virtual reality.

Apple wil Meta overtreffen

Dat zo'n apparaat een succes wordt, is niet vanzelfsprekend, zagen we de afgelopen jaren. Virtual reality nam tot nu toe niet bepaald een vlucht, ondanks pogingen van bijvoorbeeld Facebook-moederbedrijf Meta. Dat bedrijf pompt miljarden in VR-brillen en het metaverse - een virtuele wereld waarin praktisch alles mogelijk moet zijn, van werken tot gamen.

En dan is de Vision Pro ook nog eens ruim drie keer zo duur als de duurste headset van Meta. Maar Apple heeft er vertrouwen in. Het apparaat moet net zo veel impact op de wereld hebben als de iPhone en de Mac eerder, zei topman Tim Cook maandag.

Tijdens de presentatie liet Apple zien hoe de bril gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld door virtuele Mac-monitoren in de omgeving te plaatsen om een uitgebreide werkomgeving op te zetten. Of door op de glazen een groot scherm te projecteren waarop je films kunt kijken.

Foto: NU.nl/Rutger Otto

Simpelere bediening en steun van ontwikkelaars

Apple heeft een paar troeven die van de Vision Pro mogelijk een succes maken. Zo moet de bril erg gebruiksvriendelijk worden. Er zijn geen controllers nodig om apps te bedienen. Dat doe je met subtiele handbewegingen of met je stem.

Daarnaast werkt de headset helemaal zonder andere apparaten. Er hoeven dus geen Macs of iPhones gekoppeld te worden. En Apple heeft waarschijnlijk een leger aan (belangrijke) ontwikkelaars klaarstaan die graag met de Vision Pro aan de slag gaan.

Een van de bedrijven die met de bril aan de slag gaan, is Disney. Streamingdienst Disney+ zal direct beschikbaar zijn voor de Vision Pro als die begin volgend jaar in de Verenigde Staten verschijnt. Mensen kunnen dan series in VR kijken en bijvoorbeeld scènes van een natuurdocumentaire in hun huiskamer projecteren.

Maar apps hoeven niet speciaal voor de Vision Pro gemaakt te worden. Apps van de iPhone en iPad kunnen ook direct op de bril getoond worden, maar dan wel als platte schermen. Daarnaast werkt de bril ook direct met bluetoothaccessoires als toetsenborden en muizen.

Een laag toevoegen aan de echte wereld

En Apple wil Vision Pro-dragers niet helemaal afsluiten van de buitenwereld. In de AR-modus toont de bril de ogen van de drager op het scherm aan de buitenkant. En hij laat kleurengolven zien als de gebruiker in virtual reality is en dus niets van de omgeving ziet.

Analist Carolina Milanesi van Creative Strategies zegt tegen Reuters dat dit het grote verschil is met wat Meta probeert. "Mark Zuckerberg (CEO van Meta, red.) maakt een virtuele wereld waar hij ons in wil trekken, terwijl Apple ons in de fysieke wereld houdt en daar juist een virtuele laag aan wil toevoegen."

Hoge prijs hoeft geen probleem te zijn

Maar wie is bereid om 3.499 dollar (ruim 3.250 euro) neer te leggen voor dit Apple-experiment? Analisten zien ook dat niet per se somber in. Zo verwacht adviseur Dan Ives van investeringsbureau Wedbush dat Apple in het eerste jaar 150.000 stuks van de headsets zal verkopen. En dat kan oplopen tot 1 miljoen in het tweede jaar, als de prijs zakt.