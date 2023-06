Nieuwe bril van Apple laat apps recht voor je ogen zweven

Voor het eerst in jaren heeft Apple een volledig nieuw product gepresenteerd. Het gaat om een bril waarbij apps op de glazen worden geprojecteerd. Zo lijkt het alsof die in de omgeving van de brildrager verschijnen. De bril heet Vision Pro.

De bril van Apple is een augmented reality- en virtualrealitybril ineen. Gebruikers kunnen zelf kiezen of ze een virtuele laag over de werkelijkheid leggen (AR) of dat ze zich volledig afsluiten voor de echte wereld en alleen een virtuele omgeving zien (VR). Wisselen tussen VR en AR gaat door aan een knopje te draaien.