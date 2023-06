Apple kondigt iOS 17 met nieuwe dagboekapp aan

Het nieuwe besturingssysteem voor de iPhone, iOS 17, is een relatief kleine update ten opzichte van iOS 16. Wel komt er een gloednieuwe dagboekapp en wordt een nieuwe stand-bymodus toegevoegd. Ook presenteerde Apple vernieuwingen voor Macs.

Na de grote iOS-update van afgelopen jaar is iOS 17 een kleinere stap vooruit. Apple kondigde onder meer verbeteringen voor de Telefoon-, FaceTime- en berichtenapp aan. De nieuwe versie van iOS verschijnt naar verwachting in september.

Apple pakt onder meer de contactenlijst van de Telefoon-app aan. Zo komen er gepersonaliseerde contactposters. Die lijken op de nieuwe toegangsschermen van de iPhone die vorig jaar werden aangekondigd. Nu kun je ook schermvullende afbeeldingen maken voor als iemand uit je contactenlijst belt.

Die plaatjes kun je aanpassen in stijl. Daarnaast kun je namen toevoegen met verschillende lettertypes. Met NameDrop houd je telefoons dicht bij elkaar om contactinformatie uit te wisselen.

Voicemails komen uitgeschreven in beeld

Ook komt er live voicemail. Daarmee wordt de tekst van een voicemail in beeld uitgeschreven terwijl die wordt ingesproken. De gebruiker kan dan, als het haast heeft, alsnog opnemen. Of dat in Nederland ook werkt, is niet bekend.

Met FaceTime kun je voortaan eveneens een bericht achterlaten. Je neemt dan een videobericht op als iemand niet opneemt.

De berichtenapp krijgt daarnaast een functie genaamd Check In. Die is bedoeld om mensen te laten weten dat je na vertrek veilig thuis bent gekomen.

Een dagboek op je iPhone

Apple kondigde ook een nieuwe app aan. Journal is bedoeld als dagboekapp. Daarmee kun je dagelijks bijhouden wat je hebt meegemaakt. De iPhone zal eens per dag vragen om het dagboek in te vullen. Je kunt kwijt welke muziek je hebt geluisterd, welke foto's je hebt gemaakt en voor welke dingen je dankbaar bent.

Daarnaast komt er een stand-byfunctie. Als een telefoon wordt opgeladen en op zijn zijkant wordt gedraaid, kun je hem gebruiken als wekker op je nachtkastje. Naast de tijd kan hij ook foto's weergeven, net als informatie zoals een agenda of de temperatuur.

Nieuw op de Mac

Het nieuwe besturingssysteem van de Mac-computers heet macOS Sonoma en is ook een redelijk kleine update voor Apple-computers.

Net als op de iPhone kun je voortaan widgets op de achtergrond van Macs zetten. Daarmee zie je bijvoorbeeld direct wat het weerbericht is of welke taken je die dag nog hebt.

Je kunt voortaan profielen toevoegen aan webbrowser Safari. Daarmee wissel je bijvoorbeeld tussen opgeslagen favorieten en cookies voor werk en persoonlijk gebruik.

MacOS Sonoma wordt later dit jaar verwacht.

FaceTime op Apple TV en wielrennen met je Watch

Het thuisscherm van de Apple TV wordt verbeterd, zodat je sneller bij de instellingen terechtkomt. Ook kun je je afstandsbediening terugvinden met je iPhone.

Daarnaast wordt FaceTime toegevoegd aan Apple TV. Daarvoor gebruik je de camera en microfoon van je iPhone. Het beeld wordt dan op de televisie getoond.

Het is een jubileumjaar voor de Apple Watch. In watchOS 10 krijg je vanaf elke wijzerplaat toegang tot widgets, zoals je agenda, de timer of de sportapp.