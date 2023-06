Formule 1 en Premier League brengen Viaplay niet wat ervan verwacht werd

Het rommelt bij streamingdienst Viaplay. Topman Anders Jensen vertrekt bij het bedrijf vanwege tegenvallende resultaten. Het videoplatform, dat onder meer de Formule 1-races van Max Verstappen uitzendt, heeft zijn financiële verwachtingen inmiddels naar beneden bijgesteld.

Jensen wordt opgevolgd door Jørgen Madsen Lindemann. Hij is oud-topman van MTG, het voormalige moederbedrijf van Viaplay. Jensen stond sinds de oprichting van Viaplay in 2018 aan het roer.

Viaplay verwacht onder meer dat de advertentie-inkomsten in het tweede kwartaal met 12 tot 16 procent zullen dalen. Dat is het gevolg van de flinke en snelle verslechtering van de tv- en radioreclamemarkten in met name Scandinavië.