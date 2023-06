Problemen bij ING voorbij, klanten boos vanwege zoveelste storing in korte tijd

ING is vrijdagmiddag opnieuw door een storing getroffen. Klanten van de bank kregen geen toegang tot de app en internetbankieren. Daardoor konden zij niet bij hun bankrekening en dus geen geld overboeken. De bank meldt iets voor 17.00 uur aan NU.nl dat de problemen verholpen zijn.

Klanten van de bank kregen in de app de melding dat inloggen niet mogelijk was. Ze kregen het advies het later nog eens te proberen. Op de website konden klanten lezen dat internetbankieren tijdelijk niet beschikbaar was.