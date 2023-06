Met nieuwe virtualrealitybril maait Meta het gras voor de voeten van Apple weg

Facebook-moederbedrijf Meta heeft een nieuwe virtualrealitybril (VR-bril) aangekondigd. Dankzij camera's aan de buitenzijde van de Meta Quest 3, kunnen dragers voor het eerst de echte wereld door een VR-bril bekijken. Zo kun je met de bril nu virtuele meubels en bordspellen zien.

De nieuwe Quest 3 is volgens Meta compacter en 40 procent lichter in vergelijking met de Quest 2. De nieuwe VR-bril komt pas dit najaar in de winkels te liggen en gaat in de Verenigde Staten 499 dollar (463 euro) kosten. Europese verkoopprijzen zijn nog niet bekendgemaakt.

Het is geen toeval dat Meta de VR-bril nu al presenteert. Maandag houdt Apple zijn belangrijke jaarlijkse presentatie tijdens ontwikkelaarsconferentie WWDC. Daar zal de iPhonemaker naar verwachting zijn eerste VR-bril presenteren.

Net als de Quest 3, wordt van de bril van Apple verwacht dat die een combinatie tussen VR en het zogenoemde Augmented Reality (AR) kan maken. Bij AR kunnen mensen door bijvoorbeeld een VR-bril of de camera van een telefoon de echte wereld bekijken. Daarin worden dan virtuele voorwerpen geprojecteerd.

Een goed voorbeeld van AR is het spelletje Pokémon GO. Met de camera van de telefoon kunnen virtuele monstertjes in de echte wereld opgespoord en gevangen worden.

Meta bezuinigt op ontwikkeling van het metaverse

Meta is al langer actief op VR-gebied. Topman en oprichter Mark Zuckerberg zette enkele jaren geleden vol in op wat hij het metaverse noemde. Dat is een virtuele wereld waarin mensen zouden kunnen vergaderen, spellen spelen of sociale media volgen.

Afgelopen jaar besloot hij onder druk van aandeelhouders sterker op de kosten te gaan letten. Nu gaat er veel minder geld naar de ontwikkeling van het metaverse.