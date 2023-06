Op vakantie buiten Europa? In een paar seconden verbruik je 60 euro aan data

Ga je deze zomer buiten Europa op vakantie, denk dan goed na over het gebruik van je smartphone. Met een beetje pech verbruik je in enkele seconden voor tientallen euro's aan mobiel dataverkeer. Gelukkig zijn er manieren om te voorkomen dat je thuis een dikke telefoonrekening op de mat vindt.

We zijn de afgelopen jaren behoorlijk verwend geraakt. Want op een reis binnen Europa kun je je smartphone gebruiken zoals thuis. Je hoeft niets extra te betalen voor bellen, sms'en of mobiel internetten in andere landen van de Europese Unie. Daarnaast is je databundel ook geldig aan de Spaanse costa's en het Italiaanse Gardameer.

Maar je komt sneller buiten de EU dan je denkt. Turkije wordt bijvoorbeeld alleen door Vodafone onder de EU geschaard. En T-Mobile verrast klanten met extra kosten in Zwitserland, Monaco en Andorra, blijkt uit een rondgang van NU.nl langs de drie grootste Nederlandse mobiele aanbieders.

Wie nog verder buiten Europa op vakantie gaat is helemaal de klos. Voor mobiel internet buiten Europa rekenen mobiele aanbieders soms wel 10 euro per MB. Een MB verbruik je in een oogwenk. Met het sturen of ontvangen van één foto via WhatsApp ben je in het minst gunstige geval al een tientje kwijt.

Om je tegen een hoge telefoonrekening te beschermen, werken KPN, Vodafone en T-Mobile met een dataplafond. Als je meer dan 60,50 euro aan mobiel internet in het buitenland verbruikt, wordt je dataverbinding geblokkeerd. Je kunt dan niet meer gebruikmaken van mobiel internet.

Het dataplafond bereik je al snel

Aan dat bedrag zit je buiten de EU al snel, met datatarieven van 2,50 euro tot 10 euro per MB. In het minst gunstige geval bereik je het dataplafond al met een WhatsApp-videogesprek van maar twee minuten.

Als je onderweg niet zonder mobiel internet kunt, dan bieden KPN, Vodafone en T-Mobile bundels aan met belminuten, sms-berichten en mobiel dataverkeer. Internetten met zo'n bundel is goedkoper dan het normale MB-tarief. Maar de prijzen liggen nog steeds veel hoger dan in Nederland en de bundels zijn kleiner.

Zet mobiel internet buiten Europa helemaal uit

Wie bij thuiskomst niet geconfronteerd wil worden met een hogere telefoonrekening, doet er verstandig aan de mobiele dataverbinding uit te zetten, adviseert de Consumentenbond. Maak niet de fout om tussendoor even snel mobiel internet aan te zetten.

Als je de mobiele internetverbinding wel even aanzet, gaan alle apps controleren op nieuwe meldingen. Je toestel verbruikt dan in enkele seconden meerdere MB's aan dataverkeer. Die paar seconden kunnen je dus tientallen euro's kosten.

Gebruik buiten Europa wifinetwerken

Het is volgens de Consumentenbond verstandiger om op vakantie buiten Europa alleen van wifinetwerken gebruik te maken. Daarmee kun je via WhatsApp familieleden bellen of berichtjes sturen.

Zolang je het wifinetwerk gebruikt, kost appen of bellen via WhatsApp niets. Daarmee bespaar je jezelf ongemerkt veel geld, want buiten de EU kost bellen via het mobiele netwerk tussen de 1 euro en 4,75 euro per minuut. Gebeld worden kost tussen de 25 cent en 1,75 euro per minuut.