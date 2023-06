KPN verhoogt abonnementsprijzen met gemiddeld 3,46 euro per maand

KPN vraagt vanaf 1 juli gemiddeld 3,46 euro meer per maand voor zijn internetpakketten. De telecomprovider verhoogt de prijs vanwege de hoog opgelopen inflatie.

De prijsstijging is hoger dan vorig jaar. Toen ging de prijs met gemiddeld 1,90 euro per maand omhoog. Toch is de prijsstijging volgens een woordvoerder van KPN beperkt gebleven.

"Als we het inflatiecijfer van statistiekbureau CBS hadden gevolgd, was de prijsstijging op 10 procent uitgekomen", zegt de woordvoerder tegen NU.nl. "Maar dat berekenen we niet door aan de klant. We beperken de prijsstijging tot 6,4 procent met een maximum van 4 euro per maand."