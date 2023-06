Amazon schikt voor 29 miljoen met toezichthouder in Amerikaanse privacyzaken

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Amazon heeft in de Verenigde Staten een schikking van omgerekend bijna 29 miljoen euro getroffen. Toezichthouder FTC had een zaak tegen het techbedrijf aangespannen. Amazon zou met zijn Ring-videodeurbellen en slimme Alexa-luidsprekers de privacy van gebruikers schenden.

Volgens de toezichthouder hadden medewerkers van Ring tot 2017 toegang tot de videobeelden van klanten. Het bedrijf achter de videodeurbel werd in 2018 overgenomen door Amazon.

Na de overname zou Amazon volgens FTC onvoldoende hebben gedaan om de privacygebreken op te lossen. In deze zaak heeft het techbedrijf een schikking getroffen van 5,4 miljoen euro.

De andere zaak ging over de slimme speaker Alexa. De toezichthouder stelde vast dat het apparaat informatie van kinderen onder de dertien jaar verzamelde zonder toestemming van de ouders. Dat is in strijd met Amerikaanse wetgeving.