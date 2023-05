Vragen afvuren op ChatGPT kan in Nederland nu ook via iPhone-app

De iPhone-app van ChatGPT is nu ook in Nederland te gebruiken. Later komt de AI-chatbot ook beschikbaar voor Android-toestellen.

De ChatGPT-app werd twee weken geleden uitgebracht in de Verenigde Staten. Daarna volgden zo'n veertig andere landen, waaronder Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Japan en Zuid-Korea. Woensdag is de app in nog eens honderd landen uitgebracht, waaronder dus Nederland. Hij is gratis te downloaden vanuit de App Store.

ChatGPT is een soort chatbot met kunstmatige intelligentie. Je kan een gesprek voeren met ChatGPT, maar ook vragen stellen als 'wat zijn de vijf leukste uitjes in Den Bosch?' en 'hoe kan ik het best een muur schilderen?' De chatbot is ook erg populair onder scholieren. Die laten het systeem hun huiswerk maken.

OpenAI is in 2015 opgericht door een paar grote namen uit de techwereld, onder wie Tesla-topman en Twitter-eigenaar Elon Musk en medeoprichter van LinkedIn Reid Hoffman. Microsoft heeft miljarden dollars in de onderneming gestoken.