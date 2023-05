China brengt voor het eerst Chinese burger naar de ruimte

China heeft voor het eerst een Chinese burger naar de ruimte gestuurd. Een hoogleraar uit Peking vertrok samen met twee andere taikonauten naar het nieuwe ruimtestation Tiangong.

Het drietal werd dinsdag om 3.31 uur (Nederlandse tijd) gelanceerd vanaf de lanceerbasis Jiuquan. Ze vertrokken in een capsule boven op een Long March 2F-raket. Na een vlucht van zes uur kwamen ze aan bij het Chinese ruimtestation.

Het is de vijfde missie naar Tiangong sinds 2021. Het ruimtestation werd in april van dat jaar gebouwd en is sinds eind vorig jaar volledig operationeel.

De lancering was succesvol, zegt directeur Zou Lipeng van de lanceerbasis Jiuquan. De taikonauten zijn volgens Lipeng in goede conditie.

De burger is Haichao Gui, een hoogleraar van de Beihang-universiteit in Peking en een expert op het gebied van vrachtvervoer. Daar zal hij ook onderzoek naar doen in de ruimte.

China wil mensen naar de maan brengen

Het ruimtestation Tiangong heeft verschillende geavanceerde wetenschappelijke instrumenten aan boord, waaronder een atoomklok. De verwachting is dat Tiangong, dat "hemels paleis" betekent, zeker de komende tien jaar om de aarde cirkelt op een hoogte tussen 400 en 450 kilometer.