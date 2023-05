Tesla volgens Duitse privacytoezichthouder getroffen door groot datalek

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft van de Duitse privacytoezichthouder een tip gekregen over een mogelijk datalek bij autofabrikant Tesla. Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt ligt ongeveer 100 gigabyte aan persoonsgegevens op straat.

De enige Europese fabriek van Tesla staat in het Duitse Grünheide. De Duitse toezichthouder voor privacy heeft het mogelijke datalek doorgegeven aan de AP. Die gaat over een eventueel onderzoek, omdat het Europese hoofdkantoor van Tesla in Amsterdam is gevestigd.