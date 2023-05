Voor tv op de camping kunnen we nog steeds niet zonder de satelliet

De zomer staat weer voor de deur, dus trekken Nederlanders de komende weken massaal hun caravan of camper uit de stalling om op vakantie te kunnen gaan. Een televisie behoort vaak tot de standaarduitrusting, maar tv kijken op de camping blijft een uitdaging.

Je kunt grofweg op twee manieren tv kijken op de camping: via de satelliet of streaming met een app via een (mobiele) internetverbinding. Wie in Nederland blijft, heeft daarnaast Digitenne als derde optie.

"Digitenne is de makkelijkste manier om tv te kijken op de Nederlandse camping", vertelt expert Jarco Kriek van de website TotaalTV aan NU.nl. "De installatie is eenvoudig en het is bijna overal in Nederland te gebruiken."

Net als de FM-radio wordt Digitenne in heel Nederland uitgezonden. Het is net als de radio met een kleine antenne te ontvangen. Maar Digitenne is volgens Kriek ook meteen de minst interessante oplossing. Daarvoor zijn alleen jaarabonnementen verkrijgbaar en het werkt alleen in Nederland.

Voor een paar weken tv kijken in de zomer via Digitenne betaal je een jaar lang 18 euro per maand. Voor KPN-klanten met een tv-abonnement thuis kost Digitenne 5 euro per maand.

Op vakantie tv kijken via de satelliet is het voordeligst

Satelliet-tv is financieel het interessantst, weet Kriek. "In Nederland biedt Canal Digitaal satelliet-tv aan met abonnementen voor één, drie, zes of twaalf maanden."

Tv kijken via de satelliet kan zowel in Nederland als in grote delen van Europa. Maar het is moeilijker om te installeren. Dat komt doordat de schotel heel precies op de satelliet gericht moet worden. Daarnaast is het satellietsignaal in Zuid-Europa zwakker. Daar is een grotere schotel of nog nauwkeurigere afstelling nodig.

"Als de schotel niet nauwkeurig genoeg gericht wordt op de satelliet, krijg je een slecht signaal", vertelt Kriek. "De eerste keer dat ik het ging installeren, is er wel een aantal verwensingen uit mijn mond ontsnapt."

Daarnaast is satelliet-tv ook storingsgevoelig. "Een flinke plensbui laat je tv-signaal haperen", zegt Kriek. "Maar dat zijn juist de momenten dat je de caravan of camper ingaat om even te schuilen en tv te kijken."

Streamingtelevisie via een app

Je kunt ook tv kijken via een app. De meeste tv-aanbieders hebben tv-apps voor op je smartphone, tablet, chromecast of smart-tv. Die kun je als abonnee gratis gebruiken. Heb je geen tv-abonnement, dan kun je bijvoorbeeld NPO Plus of NLZiet gebruiken.

Voor streaming-tv heb je een snelle internetverbinding nodig. Dat kan via wifi, maar ook via het mobiele internet. Maar op veel campings is de wifi te traag om tv te kunnen kijken. Dan blijft mobiel internet over. Je kunt van je smartphone een wifihotspot maken waarmee je de internetverbinding van je telefoon met de tv deelt.

"Streamingtelevisie verbruikt 2 tot 3 GB per uur aan dataverkeer", becijfert Kriek. "In Nederland is dat met een onbeperkt internetabonnement geen probleem. Maar in het buitenland geldt ook voor die abonnementen een datalimiet."

Let op onverwachte kosten en de datalimiet in het buitenland

Bij T-Mobile is de datalimiet voor onbeperkte abonnementen in andere EU-landen 35 GB per maand. Vodafone hanteert een plafond van 40 GB en KPN van 50 GB. Daarmee kun je in het buitenland tussen de 11 en 25 uur per maand tv kijken via je mobiele internetverbinding.

Sommige providers verlagen de snelheid na het bereiken van de datalimiet, waardoor tv kijken niet meer mogelijk is. Maar er zijn ook aanbieders die een toeslag rekenen voor dataverbruik boven die limiet. Dat laatste kan een gepeperde telefoonrekening veroorzaken. "Daarom is satelliet-tv in het buitenland de enige goede oplossing", vindt Kriek.

Test alles voor vertrek om frustraties op vakantie te voorkomen

Voor bezitters van satellietontvangers heeft Kriek nog een goede tip: "Test in Nederland ruim voor vertrek je schotelontvanger, decoder en smartcard."