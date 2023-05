Honderden 0906-nummers verwijderd om misleiding aan te pakken

Delen via E-mail

Sinds de strengere regels voor 0906-nummers zijn er al 163 telefoonnummers onbruikbaar gemaakt. De komende weken trekt de toezichthouder er nog zo'n 250 in. Het gaat onder meer om telefoonnummers waarvan het voor de beller niet onmiddellijk duidelijk is dat het om een betaald nummer gaat.

Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in het afgelopen half jaar alle 1.657 actieve 0906-nummers gecontroleerd. Bij tien telefoonnummers ontdekte de ACM zelf overtredingen. Ook kwamen er verzoeken binnen om nummers in te trekken, waarop de ACM 153 telefoonnummers ophief.

Eind vorig jaar zijn de regels voor 0906-nummers aangescherpt . "Met de aangepaste regels kunnen we misleiding via doorschakeldiensten veel beter aanpakken", zegt ACM-bestuurslid Manon Leijten. "Dat voorkomt veel ergernis en onnodig hoge belkosten bij consumenten en bedrijven."

De komende periode richt de toezichthouder zich op informatienummers die beginnen met 18. Daar kunnen bellers onder meer telefoonnummers opvragen, of het adres van een bedrijf.

Wie eerder een gratis nummer wilde bellen, bijvoorbeeld van de Belastingtelefoon, kon op het internet op het verkeerde been worden gezet. Daar verschenen advertenties van betaalde doorschakeldiensten bovenaan de zoekresultaten.

Mensen hebben het vaak niet door als ze via een betaalde doorschakeldienst zijn verbonden met een dienst die ze ook gratis hadden kunnen bellen. Ook als de doorschakeldiensten aangeven welke kosten eraan verbonden zijn, hebben veel bellers volgens de ACM niet door dat ze via een betaalde dienst bellen. Doorschakeldiensten kosten vaak rond een euro per minuut.