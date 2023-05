Google maakt Android-spelletjes speelbaar op Windows-computers

Delen via E-mail

Ruim honderd spelletjes voor Android-smartphones zijn vanaf vandaag ook speelbaar op Windows-computers. Google heeft de software waarmee dit mogelijk is nu ook uitgebracht in Europa. Volgens het techbedrijf gaat het nog om een test.

De software voor Windows-computers waarmee Android-games gespeeld kunnen worden werd vorig jaar door Google aangekondigd. In dertien landen, waaronder de Verenigde Staten, Japan en Australië, konden mensen het pc-programma al gebruiken.

Google heeft de Google Play Games-software vandaag uitgebracht in veertig Europese landen en Nieuw-Zeeland, zo laat het bedrijf op Twitter weten. Het Windows-programma is ook beschikbaar voor mensen in Nederland.