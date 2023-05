Microsoft zet AI centraal in Windows 11 met persoonlijke assistent Copilot

Microsoft brengt dit jaar een chatbot voor Windows 11 uit met kunstmatige intelligentie. De Copilot AI werkt binnen het Windows-besturingssysteem en kan helpen bij allerlei taken op de computer. Verder heeft Microsoft nog veel meer plannen met AI, maakte het bedrijf dinsdag bekend.

Windows Copilot is een AI-chatbot die je met een druk op de knop kunt oproepen. Gebruikers kunnen de bot bijvoorbeeld samenvattingen laten maken van teksten of instellingen van Windows laten aanpassen.

Copilot moet de nieuwe assistent worden van Microsoft. Het programma dook eerder al op in andere apps van het bedrijf. Zo kwam Microsoft in maart met Copilot voor Microsoft 365-kantoorprogramma's. Copilot kan in deze programma's helpen volledige presentaties te maken op basis van een opdracht of opzetjes te schrijven voor rapporten of essays.