Consumentenbond en claimstichting eisen schadevergoeding van Google

Google verzamelt op illegale wijze privacygevoelige gegevens, vinden de Consumentenbond en Stichting Bescherming Privacybelangen (SBP). Daarom eisen de organisaties een schadevergoeding voor alle Google-gebruikers in Nederland.

De Consumentenbond en claimstichting SBP willen dat het bedrijf per direct stopt met het "illegaal verzamelen van de gegevens van mensen". De belangenclubs dreigen met een rechtszaak als Google dat niet doet en geen schadevergoeding betaalt.

Volgens SBP-voorzitter Ada van der Veer zijn de overtredingen van Europese en Nederlandse privacywetten door Google ongekend. "Vrijwel iedereen in Nederland wordt erdoor geraakt", voegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar eraan toe.

De belangenclubs vinden dat Google de privacy van gebruikers schendt door locatiegegevens en data over online activiteiten bij te houden. "Dat gebeurt zelfs wanneer gebruikers de instellingen zodanig hebben aangepast dat daaruit blijkt dat zij deze informatie niet willen delen", stellen de organisaties.

De Consumentenbond en SBP vragen consumenten om zich bij de schadeclaim aan te sluiten. Daarmee staan ze sterker. "Iedereen die vanaf 1 maart 2012 op enig moment producten of diensten van Google heeft gebruikt en in Nederland woont, moet voor de vergoeding in aanmerking komen", zeggen de belangenclubs.

Google vroeg om uitleg maar kreeg die niet

Een woordvoerder van Google zegt zorgen over privacy zeer serieus te nemen en SBP in september om meer details te hebben gevraagd. Maar daar heeft de claimstichting volgens de zegsman niet op gereageerd.

"De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om de hoeveelheid data die onze producten gebruiken te minimaliseren en ze toch even nuttig te houden", legt Google uit. "Daarnaast hebben we het makkelijker gemaakt om gegevens in accounts te beheren of te verwijderen."

Techbedrijven mikpunt voor claimclubs

De Consumentenbond richt zijn pijlen samen met claimstichtingen steeds vaker op grote techbedrijven. In maart won de consumentenorganisatie een rechtszaak tegen Facebook-moederbedrijf Meta. De rechter oordeelde dat Facebook tussen 1 april 2010 en 1 januari 2020 in de fout is gegaan bij de verwerking van Nederlandse persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van Facebook-gebruikers uit Nederland werden zonder toestemming gebruikt voor advertentiedoeleinden. Maar dat mocht in dit geval niet volgens de wet.

Meta kreeg maandag van Europese privacytoezichthouders nog een boete van 1,2 miljard euro. Het socialemediabedrijf zou gegevens van gebruikers hebben doorgestuurd naar de Verenigde Staten, zonder te garanderen dat de privacy van de gebruikers daar beschermd wordt.