Nepfoto van explosie bij Pentagon zorgt voor korte dip op Amerikaanse beurs

Een nepfoto van een explosie in de buurt van het Pentagon heeft maandag voor verwarring en een korte dip op de Amerikaanse beurs gezorgd. De afbeelding is hoogstwaarschijnlijk gemaakt met kunstmatige intelligentie.

Het Twitterbericht werd de wereld in geslingerd door de gebruiker OSINTdefender, die zichzelf omschrijft als "Open Source Intelligence Monitor". Het bericht werd later verwijderd.

Het nepnieuws was toen al opgepikt en uitgezonden door een groot Indiaas tv-station. Ook de Russische nieuwszender RT meldde de explosie aanvankelijk, maar trok de berichtgeving in, nadat duidelijk was dat het incident niet had plaatsgevonden.