TikTok begint rechtszaak tegen Amerikaanse staat Montana om verbod app

TikTok heeft maandag een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse staat Montana, omdat daar vorige week een wet is aangenomen die het sociale medium verbiedt.

"We verzetten ons tegen Montana's ongrondwettelijke TikTok-verbod om ons bedrijf en de honderdduizenden gebruikers van de app in de staat te beschermen", verklaart TikTok.

Gouverneur Greg Gianforte ondertekende vorige week een wet die Montana de eerste Amerikaanse staat maakte waar TikTok wordt verboden. Het is illegaal in de staat voor appstores van Google en Apple om de app van het Chinese technologiebedrijf ByteDance aan te bieden. Inwoners die de app gebruiken worden niet gestraft. De wet moet ingaan op 1 januari 2024.

Volgens TikTok is de wet aangenomen op basis van niets meer dan speculatie. Er bestaat angst dat de Chinese autoriteiten en geheime diensten de app zouden kunnen gebruiken om informatie van gebruikers te verzamelen of om gebruikers te beïnvloeden. Om die reden werd de app in meerdere westerse landen al verboden voor overheidspersoneel. TikTok heeft dergelijke beschuldigingen afgewezen.