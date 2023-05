Vijf van de zes hoogste privacyboetes in Europa zijn voor Meta

Facebook-moederbedrijf Meta kreeg maandag een boete van 1,2 miljard euro opgelegd. Dat is de hoogste privacyboete ooit in Europa, maar lang niet de enige. Sinds 2018 zijn er tientallen techbedrijven voor honderden miljoenen euro's berispt vanwege dergelijke overtredingen.

De twijfelachtige eer voor het record van hoogste privacyboete was tot deze dag nog in handen van Amazon. Het bedrijf kreeg in juli 2021 van de Luxemburgse privacytoezichthouder CNPD een boete van 746 miljoen euro opgelegd vanwege het verwerken van persoonsgegevens op een manier die in strijd was met de Europese privacywetgeving.

Vorig jaar kreeg Meta de hoogste privacyboete die het bedrijf tot dan toe had gekregen. Het ging om een bedrag van 405 miljoen euro voor dochterbedrijf Instagram. De Ierse toezichthouder besloot toen dat het sociale netwerk onzorgvuldig met data van kinderen was omgegaan.

Begin dit jaar kreeg Meta ook weer een megaboete, wederom van de Ierse toezichthouder: 390 miljoen euro. Deze straf werd opgelegd vanwege de manier waarop Instagram gegevens van gepersonaliseerde advertenties gebruikte.

Hoogste Europese privacyboetes sinds 2018

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Deze overtreding is 'zeer ernstig'

Het zijn slechts een paar boetes die Meta de afgelopen jaren kreeg opgelegd door Europese toezichthouders. De nieuwste boete gaat in een klap over de miljard euro heen. Dat is net iets minder dan de vijf hoogste Europese privacyboetes die het bedrijf de afgelopen jaren bij elkaar ontving.

De overtreding is dan ook "zeer ernstig", zegt Andrea Jelinek van de European Data Protection Board. "Omdat het delen van de data systematisch en al jarenlang gebeurt."

Nieuw privacyverdrag in de maak

Het delen van gebruikersinformatie tussen Europa en de Verenigde Staten is al jaren een hoofdpijndossier. Er zijn in het verleden al twee privacyverdragen tussen de VS en de EU opgetuigd. Die moesten zorgen dat er volgens bepaalde regels data uitgewisseld konden worden.

De Oostenrijkse privacyactivist Max Schrems stapte vanwege beide verdragen naar de rechter. Volgens hem voldeden ze namelijk niet aan de Europese wetgeving. Daarin kreeg hij gelijk, waardoor de verdragen werden opgebroken.

Op het moment wordt gewerkt aan een nieuw verdrag over datadeling tussen de VS en de EU. Die wordt ergens tussen juli en oktober verwacht.

In Nederland hoge boetes voor Belastingdienst

Ook in Nederland zijn miljoenenboetes uitgedeeld. De Autoriteit Persoonsgegevens legde de Belastingdienst vorig jaar de hoogste privacyboete op. De fiscus moest 3,9 miljoen euro betalen omdat het jarenlang een zwarte lijst bijhield met persoonsgegevens van mogelijke fraudeurs.