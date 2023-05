Privacyvoorvechters blij met hoge Meta-boete, maar onzekerheid bij techbedrijven

Delen via E-mail

Privacyorganisaties zijn blij met de Europese megaboete van 1,2 miljard euro voor Facebook-moederbedrijf Meta. Internetbedrijven zijn bezorgd en vragen zich af of zij nog gegevens van Europeanen mogen verwerken.

De uitspraak is positief ontvangen in het kamp van privacyvoorvechters. De Consumentenbond spreekt van "een belangrijke slag voor consumenten".

De boete is volgens GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak historisch en geeft een sterk signaal af: "In Europa houd je je aan de Europese privacyregels."

"Onze persoonsgegevens horen niet thuis in de VS", zegt Sparretak. "Daar kan de overheid er veel te makkelijk bij en hebben bedrijven vrij spel om deze verder te verhandelen."

Onder internetbedrijven leidt de boete tot veel onzekerheid. Bedrijven weten niet meer of ze gegevens van Europeanen mogen verwerken om diensten aan te kunnen bieden. "Het maakt de manier waarop internet werkt, feitelijk illegaal", zegt de Computer & Communications Industry Association (CCIA).

"Gegevensstromen tussen de EU en de VS vormen de drukste internetroute ter wereld en zijn van vitaal belang voor de trans-Atlantische handel", legt de CCIA uit. "Het besluit van vandaag negeert die realiteit."

Er moet daarom zo snel mogelijk een diplomatieke oplossing komen, vindt de International Association of Privacy Professionals (IAPP). "Als die er niet snel komt, zijn de gevolgen voor internetbedrijven veel groter dan de boete zelf."

Bedrijven mogen gegevens van Europeanen alleen buiten de Europa verwerken als de regels daar minimaal even streng zijn als bij ons. Dat is in de Verenigde Staten niet het geval.