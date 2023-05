Nieuwste Legend of Zelda-computerspel snelst verkopende Nintendo-game ooit

De nieuwe game The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is in drie dagen tijd tien miljoen keer verkocht. Volgens Nintendo is het de snelst verkopende Nintendo-game ooit in zowel de Benelux als in Europa.

Nintendo bracht de nieuwe Zelda-game op 12 mei uit voor zijn Switch-spelcomputer. Op de eerste verkoopdag stonden bij verschillende winkels mensen in de rij om de game te kunnen kopen.

Het computerspel is een direct vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild uit 2017. In de game kunnen spelers mooie landschappen en mysterieuze eilanden ontdekken.