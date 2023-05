NU+ Keukenapparatuur steeds slimmer, maar vaatwasser ruimt zichzelf niet in

Vanuit de supermarkt via je smartphone een kijkje nemen in de koelkast of er nog bakboter is. Of onderweg naar huis alvast de oven laten voorverwarmen. In steeds meer Nederlandse keukens is slimme keukenapparatuur te vinden. Dat lijkt handig, maar is het niet altijd.

Als je hoopt dat je slimme espresso-apparaat ervoor kan zorgen dat er 's morgen vroeg een vers kopje koffie voor je klaar staat, kom je bedrogen uit. Een koffiemachine met bonen spoelt zichzelf namelijk voor het eerste gebruik. Het hoogst haalbare wat je vanuit bed via de koffiezetapp kunt regelen, is een kopje lauw spoelwater. Waarschijnlijk niet de start van de dag waar je op hoopt. Maar dat soort praktische problemen weerhoudt fabrikanten er niet van om steeds meer keukenapparaten slim of smart te maken. Volgens de Consumentenbond is een op de vier geteste keukenapparaten al 'slim'. Daardoor zijn er nu ook bijvoorbeeld slimme ovens, kookplaten, afzuigkappen, vaatwassers en koelkasten verkrijgbaar. Bij het ene apparaat komen die slimme functies beter tot hun recht dan bij het andere. Zo kan een slimme koelkast nog best wel handig zijn. "In sommige ijskasten is bijvoorbeeld een camera ingebouwd", vertelt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond tegen NU.nl. "Daarmee kun je in de supermarkt via je smartphone kijken of er nog boter is". Handig, duurzamer en voorkomen van verspilling Zo'n camera in je koelkast kan je helpen om niet meer bederfelijke producten te kopen dan je echt nodig hebt. Er zijn zelfs al koelkasten die de voorraad en de houdbaarheidsdata van producten kunnen bijhouden. Een slimme oven kan ook een uitkomst zijn als je met een knorrende maag in de file staat. Je kunt dan alvast de oven aanzetten en laten voorverwarmen. Bij thuiskomst hoef je alleen nog maar de pizza erin te leggen en tien tot vijftien minuten later kun je eten. Slimme functies hebben niet altijd toegevoegde waarde Maar op bijvoorbeeld een kookplaat, afzuigkap of vaatwasser hebben slimme functies minder toegevoegde waarde. Maar weinig mensen zullen bijvoorbeeld hun kookplaat vanaf de bank bedienen. Daarnaast ruimt de vaatwasser zichzelf nog steeds niet in. "En hoe kun je op je werk de vaatwasser aanzetten als er nog geen vaatwastablet in zit?" vraagt Spierenburg zich af. "En als de klep nog niet dicht zit, kun je hem ook niet op afstand aanzetten." Het kost ook meer moeite om het wasprogramma in te stellen via een app dan via de knopjes op de vaatwasser zelf. En brullen tegen een slimme speaker dat de afzuigkap uitgezet kan worden kost meer tijd dan zelf op de uitknop te drukken. Conclusie: voorlopig vooral handig voor onderhoud De handigheid van slimme keukenapparatuur zit vooralsnog dan ook vooral in het onderhoud. De app van de koffiemachine of afzuigkap kan jou bijvoorbeeld een melding sturen dat reiniging of ontkalking nodig is. De app helpt je vervolgens stap voor stap het onderhoud uit te voeren. Dat scheelt weer bladeren in de ouderwetse handleiding. Regelmatig reinigen en ontkalken komt de levensduur van het apparaat ten goede. Afzuigkappen en koffiemachines verbruiken na een goede reinigingsbeurt ook minder stroom. Dat is een kleine winst voor het milieu en de portemonnee. Maar ondanks die kleine handigheden zijn slimme functies in keukenapparatuur voorlopig vooral een leuke gimmick.