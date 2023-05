WhatsApp komt met pottenkijkersbeveiliging voor pikante chats

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Berichtendienst WhatsApp komt met een update waarmee je berichtjes van je geheime liefde of chats met pikante foto's kunt beveiligen. Die gesprekken kunnen alleen ontgrendeld worden met een wachtwoord, gezichtsherkenning of een vingerafdruk.

"We denken dat deze functie goed is voor mensen die hun telefoon soms moeten delen met een familielid. Maar ook voor de momenten dat iemand anders je telefoon vasthoudt precies op het moment dat er een extra speciale chat binnenkomt", legt WhatsApp uit in een blogbericht.