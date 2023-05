Brussel beslist over de grootste overname ooit in de game-industrie

De Europese Commissie beslist waarschijnlijk in de komende dagen of Microsoft Call of Duty-ontwikkelaar Activison Blizzard mag overnemen. Maar zelfs met Europese toestemming staat de grootste overname ooit in de game-industrie op losse schroeven.

Microsoft kondigde begin vorig jaar aan Activision Blizzard te willen kopen. Die ontwikkelaar is bekend van onder meer de spellen Call of Duty en World of Warcraft. De softwaregigant heeft maar liefst 69 miljard dollar (63,44 miljard euro) over voor de gamestudio.

Als de overname doorgaat, is het de grootste aankoop van Microsoft tot nu toe. Ook betekent het dan de grootste overname ooit in de gamingindustrie.

Toezichthouders in verschillende landen buigen zich over de vraag of deze overname wel goedgekeurd moet worden. Microsoft is een van de grootste techbedrijven ter wereld en een van de drie grootste fabrikanten van spelcomputers. Activision Blizzard is een van de grootste gamestudios.

De angst bestaat dat de softwaregigant na de overname te machtig wordt op de markt voor games en spelcomputers. Die macht zou het bedrijf kunnen misbruiken. PlayStation-maker Sony is bijvoorbeeld bang dat Microsoft populaire spellen van Activision Blizzard alleen nog voor zijn eigen Xbox-spelcomputer zal uitbrengen.

Britten zien de overname niet zitten

Los van het oordeel uit Brussel wankelt de overname al. De Britse toezichthouder CMA heeft de overname van Activision door Microsoft eind april afgekeurd. De waakhond denkt dat Microsoft na de overname te veel macht krijgt op de markt voor online games.

Nog niet alle hoop is verloren, want Microsoft is tegen die beslissing in beroep gegaan. Maar als de overname ook in hoger beroep wordt afgekeurd, kan de overname sowieso niet doorgaan. Microsoft heeft goedkeuring nodig van de toezichthouders van alle landen waar het bedrijf actief is.

Europa stuurde ook bezwaren naar Microsoft

De Europese Commissie moet voor maandag 22 mei beslissen of de overname door mag gaan. Of die goedkeuring er gaat komen, is nog niet duidelijk.

Op 1 februari kwam de Commissie al met een zogenoemde mededeling van punten van bezwaar. Dat is nog geen afkeuring, maar wel een signaal dat de waakhond ernstig twijfelt of de overname goedgekeurd moet worden.

Microsoft heeft de afgelopen maanden de kans gekregen om de zorgen bij de Commissie weg te nemen. De softwaregigant kwam bijvoorbeeld met de belofte om populaire games nog ten minste tien jaar uit te brengen voor andere spelcomputers.

Amerikanen hebben dezelfde bezwaren als Europa

Ook de Amerikaanse toezichthouder FTC is kritisch. De waakhond startte in februari een onderzoek naar het gameaanbod van Activision Blizzard in combinatie met de Xbox-spelcomputers van Microsoft.

Gekeken wordt of Microsoft door de overname concurrenten zou kunnen schaden, bijvoorbeeld door hun toegang tot de grootste games van het bedrijf te beperken.

Voordat de Britse CMA de overname blokkeerde, leek de Europese Unie nog op het spoor te zitten om de deal goed te keuren. Microsoft is bang dat het Britse 'nee' ook invloed heeft op het oordeel van de Europese Commissie.