Nieuwe Twitter-topvrouw in aantal opzichten tegenpool van Elon Musk

Linda Yaccarino volgt Elon Musk op als hoogste baas van Twitter, een half jaar nadat hij het sociale medium heeft gekocht. Ze is een grote naam in de wereld van de tv-reclame en belichaamt twee dingen waar Musk een hekel aan heeft: reguliere media en reclame.

Door de chaos na de overname van Twitter door Musk een half jaar geleden balanceerde het sociale medium een tijdje op het randje van de afgrond. Adverteerders liepen massaal weg en financieel ging het niet goed met het bedrijf.

In december kondigde Musk zijn vertrek aan. "Ik neem ontslag als CEO zodra ik iemand vind die zo dom is om de baan aan te nemen", schreef hij op Twitter.

Die persoon heeft hij nu dus gevonden. En de hoop is dat de zestigjarige Linda Yaccarino weer wat rust in de tent brengt.

Grote naam in de reclame-industrie

Yaccarino heeft tientallen jaren ervaring in marketing en reclame voor reguliere media en groeide uit tot een van de grootste namen in die branche.

Ze ging naar een katholieke middelbare school en studeerde in 1985 af aan de Pennsylvania State Universiteit met een bachelor in telemarketing. Nu woont ze met haar echtgenoot in New York. Ze hebben twee kinderen.

Na haar afstuderen werkte Yaccarino zeker vijftien jaar lang voor Turner Entertainment, een groot multimediaal bedrijf. En in 2011 stapte ze over naar het mediaconglomeraat NBCUniversal.

Bij beide bedrijven hielp ze de traditionele media stand te houden in het tijdperk van Google en sociale media. Het was haar taak om adverteerders te blijven aantrekken. Die vaardigheid komt goed van pas bij Twitter, nadat het aantal advertenties drastisch was gedaald na de overname van Musk.

Yaccarino had vaak kritiek op sociale media, maar sloot ook deals met apps als Snapchat en TikTok. Toen ze nog voor NBCUniversal werkte, sprak ze lovend over Twitter omdat het bedrijf "de enige, nummer één" verspreider van content voor NBCUniversal was. Wel zei ze dat Musk nog wat kon leren over adverteren.

Een van de weinige topvrouwen in de industrie

Als CEO van Twitter zal Yaccarino een van de weinige topvrouwen in de techindustrie zijn. Minder dan 10 procent van de Fortune 500-techbedrijven heeft een vrouw aan het hoofd staan.

Gedurende haar carrière was Yaccarino vaker de enige vrouw aan tafel. Dat ging soms ook gepaard met seksisme. Zo was er een mannelijke leidinggevende die haar positieve feedback gaf, maar over haar assertieve houding zei dat "hij hoopte dat ze stopte met haar hoge hakken als wapen te gebruiken", schrijft The New York Times.

Yaccarino 'precies wat Musk nodig heeft'

Yaccarino gaat zich voornamelijk bezighouden met het dagelijkse bestuur van Twitter, terwijl Musk zich bezig blijft houden met het ontwerpen van producten en nieuwe technologie.

Musk schreef op Twitter dat hij ernaar uitkijkt om Twitter samen met Yaccarino te transformeren tot "X, een app voor alles". Het is nog niet duidelijk wat dat precies inhoudt, maar Musk zou het mogelijk willen maken te betalen, telefoneren en versleutelde berichten te versturen met Twitter.

In een aantal opzichten lijkt Yaccarino de tegenpool van Musk. Ze bouwde haar carrière rond reguliere media en reclame, twee dingen waar Musk op z'n minst geen fan van is. Ook zou ze een rustigere persoonlijkheid hebben dan Musk, die flink tekeer kan gaan op sociale media. Zo onderhandelt Yaccarino als "een fluwelen hamer", aldus The New York Times.

Maar net als Musk zijn de politieke standpunten van Yaccarino conservatief en is ze een voorstander van meer vrijheid van meningsuiting op sociale media. Zo mocht de Amerikaanse oud-president Donald Trump dankzij Musk terugkeren op Twitter.

Claire Atkinson van Business Insider volgde de carrière van Yaccarino lange tijd. Tegen de BBC zei ze dat ze zich kan voorstellen dat Yaccarino precies de persoon is die Musk nodig heeft. "Ze laat niet over zich heen lopen".