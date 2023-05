Mediavrouw Linda Yaccarino gaat Elon Musk opvolgen als baas van Twitter

Linda Yaccarino wordt de nieuwe baas van Twitter, heeft Elon Musk vrijdag aangekondigd. Yaccarino is groot geworden in de wereld van de tv-reclame en werkte hiervoor bij mediabedrijf NBC Universal. Maanden geleden kondigde Musk zijn vertrek als Twitter-baas al aan, hoewel hij niet helemaal weggaat.

De nieuwe topvrouw zal zich vooral bezighouden met het dagelijks bestuur. Volgens Musk begint ze over zes weken. NBC Universal kondigde vrijdag al aan dat Yaccarino haar functie met onmiddellijke ingang had neergelegd. Ze werkte daar sinds 2011.

Musk zei in zijn tweet dat hij uitkijkt naar zijn samenwerking met Yaccarino om Twitter te veranderen in wat hij "X, de alles-app" noemt. X is het bedrijf dat de miljardair eerder heeft samengevoegd met Twitter. Er is nog niks over bekend over hoe die app eruit moet zien.