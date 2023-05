Alweer een storing bij ING: betalingen via app niet mogelijk

Het is voor de zoveelste keer in een paar maanden mis bij ING. Klanten melden problemen met de app, waardoor ze niet kunnen inloggen of geld kunnen overmaken. De bank erkent dat er problemen zijn.

Klanten van ING krijgen in de app een melding te zien waarin staat dat inloggen op het moment niet mogelijk is. Mensen wordt aangeraden het later nog eens te proberen.

Op Allestoringen.nl hebben al duizenden mensen melding gemaakt van een storing. Het gaat met name om het inloggen in de app en het overboeken van geld.

ING meldt dat er problemen zijn met Mijn ING en Mobiel Bankieren. De oorzaak van de storing is niet bekend. Op Twitter meldt de bank hard te werken aan een oplossing.