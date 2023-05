Europeanen moeten nog even wachten op Googles AI-chatbot Bard

Bard, de ChatGPT-concurrent van Google, komt voorlopig nog niet naar Europa. Deze week kondigde het bedrijf aan dat Bard in 180 landen beschikbaar zal komen, maar daar zaten nog geen Europese landen bij. Op termijn brengt Google Bard wel uit in Europa, belooft topman Sundar Pichai.

Bij het uitbrengen van nieuwe diensten moet wel worden voldaan aan een aantal eisen. "Een product als Bard willen we natuurlijk goed aanpassen aan de lokale omstandigheden. We willen alles goed doen."

"Regelgeving verschilt in landen over de hele wereld", zegt Pichai. "Er is dus meer werk te doen, maar we zijn vastbesloten om het voor elkaar te krijgen."