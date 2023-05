Elon Musk zegt dat hij nieuwe topvrouw voor Twitter heeft gevonden

Elon Musk zegt dat hij een vervanger voor zichzelf heeft gevonden als hoogste baas bij Twitter. De miljardair blijft zelf als voorzitter en eindverantwoordelijke voor technologie werkzaam in het bestuur van het bedrijf.

"Ik ben blij te melden dat ik een nieuwe CEO voor X/Twitter heb gevonden. Ze begint over ongeveer zes weken", schrijft Musk donderdag in een bericht op Twitter. Hij heeft het sociale medium samengevoegd met zijn nog mysterieuze bedrijf X. Musk maakte nog niet bekend wie de topvrouw van het bedrijf wordt.

Musk, die Twitter vorig jaar samen met enkele investeerders voor 44 miljard dollar kocht, beloofde in december al zijn functie van topman op te geven. Dan wilde hij wel eerst een opvolger hebben gevonden. Zijn beslissing volgde op een peiling op Twitter waarin hij vroeg of hij zijn functie van CEO moest opgeven. Een meerderheid vond dat hij moest aftreden.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Adverteerders schrokken van alle ingrepen en maakten zich zorgen over een toename van haatberichten of nepnieuws op het platform. Om die reden trokken ze zich terug van Twitter, dat vergeleken met techbedrijven als Google en Facebook van minder groot belang is voor de adverteerdersmarkt. Dit leidde tot groot verlies van inkomsten. In april zei Musk dat de ergste verliezen voorbij waren en Twitter weer bijna quitte draait.