Britse waakhond verbiedt Microsoft en Activision om elkaars aandelen te kopen

Microsoft en Call of Duty-maker Activision Blizzard mogen geen aandelen van elkaar kopen zolang het beroep tegen het overnameverbod in behandeling is. Dat heeft de Britse toezichthouder CMA donderdag bepaald. De softwaregigant wil de gameontwikkelaar overnemen voor 69 miljard dollar (63,3 miljard euro).

Met de maatregel wil de Britse toezichthouder voorkomen dat er dingen gebeuren die het beroep tegen het verbod op de overname kan beïnvloeden of bemoeilijken. Eind vorige maand oordeelde CMA dat de overname van Activision niet in het voordeel van Britse consumenten is.

De waakhond is bang dat Microsoft te veel macht op de online gamemarkt krijgt als het Activision overneemt. Volgens CMS heeft Microsoft al tussen de 60 en 70 procent van deze markt in handen in het Verenigd Koninkrijk. Als de spellen van Activision Blizzard daar ook exclusief voor uitkomen, blijft er te weinig keuze over voor consumenten.

Microsoft en Activision lieten na de beslissing van de waakhond weten in beroep te gaan. Volgens de twee bedrijven heeft CMA hun invloed op de markt voor online games overdreven. Ook zou de beslissing zorgen voor minder technologische vernieuwing en investeringen in het Verenigd Koninkrijk.

De Europese Commissie moet ook nog een beslissing nemen over de overname. Volgens ingewijden zou de mededingingswaakhond van de Europese Unie wel zijn goedkeuring willen geven.