Pornosite xHamster gaat in beroep in zaak over illegale amateurbeelden

Pornosite xHamster gaat in beroep tegen de uitspraak over illegale naaktbeelden. Dat bevestigt de advocaat van xHamster tegenover NU.nl. De rechtbank van Amsterdam bepaalde een maand geleden dat de website alle video's moet verwijderen waarvoor ze geen aantoonbare toestemming heeft gekregen.

Hammy Media, de uitgever van xHamster, liet weten "extreem verbaasd" te zijn over de uitspraak van de rechtbank. Volgens de uitgever is er overhaast een besluit gevormd. Ook vindt Hammy Media het erg selectief dat er een zaak tegen hem is aangespannen.

Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) was de zaak tegen xHamster gestart. Bij het bureau kwamen meldingen binnen van mensen die in video's te zien waren waar zij geen toestemming voor hadden gegeven. Het ging dan bijvoorbeeld om wraakporno of beelden die waren gestolen na een hack.

Maar xHamster zegt alle uploaders en mensen in beeld te controleren. De website werkt daarvoor met toestemmingsformulieren van de betrokkenen.

"Op dit moment houden alleen xHamster en een paar andere sites zich aan dit protocol", zegt een woordvoerder. "Alle andere websites die openbare uploadmogelijkheden aanbieden overtreden de regels, maar blijven genegeerd door regelgevers."

'Hebben het hier niet over een vegetariër die broodje vlees eet'

De zaak gaat niet alleen over het huidige beleid van de pornosite. Sinds november 2021 maakt xHamster gebruik van toestemmingsformulieren. Maar die formulieren zijn er niet in het geval van beelden die vóór die tijd geüpload zijn. En die video's moeten dus offline, vindt de rechter.

"Volgens xHamster is het ondoenlijk om mensen van oudere video's te achterhalen die in beeld zijn", zegt EOKM-directeur Arda Gerkens. "Als dat niet kan, zou ik zeggen dat ze verwijderd moeten worden."

Ook betwijfelt ze dat de website er voldoende aan doet om beelden te controleren. "Het gebeurt misschien niet willens en wetens, maar we hebben het afgelopen jaar meerdere klachten gekregen van mensen die zonder toestemming online stonden ", zegt ze.

Gerkens is van mening dat er geen discussie zou moeten bestaan over welke beelden wel en niet aan de regels voldoen. "Als goede pornoboer moet je willen zorgen dat niemand over het beeldmateriaal kan twisten. We hebben het hier niet over een vegetariër die een broodje vlees eet. Dit levert echt slachtoffers op."

Dwangsom als xHamster niet meewerkt

De rechter bepaalde dat Hammy Media aanpassingen moet maken aan xHamster. Als er illegale video's online blijven staan, riskeert de site een dwangsom van 10.000 euro per filmpje dat te lang online staat. Daar komt per dag nog eens 500 euro bovenop, tot een maximumbedrag van 30.000 euro.