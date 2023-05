Voor het eerst een vouwbare telefoon van Google: de Pixel Fold

Google heeft woensdag voor het eerst een eigen vouwbare telefoon gepresenteerd. De Pixel Fold vouwt open als een boek en kost 1.899 euro. Ook de smartphone Pixel 7A werd gepresenteerd.

De Pixel Fold heeft veel weg van de Z Fold 4 van Samsung. Allebei de telefoons hebben een scherm aan de buitenkant waarmee ze als normale telefoon gebruikt kunnen worden. Door de toestellen open te klappen, verschijnt een groter scherm.

In het geval van de Pixel Fold gaat het om een tabletscherm van 7,6 inch aan de binnenkant. Aan de buitenkant is het display 5,8 inch. Allebei de schermen ondersteunen verversingssnelheden van 120 beelden per seconde. Daarmee oogt het beeld soepel tijdens het scrollen of gamen.

De Fold heeft dezelfde Tensor 2-chip van Google die ook te vinden is in eerdere toptoestellen van Google: de Pixel 7 en 7 Pro. Daarnaast heeft de telefoon 12 GB aan werkgeheugen en is er keuze tussen 256 en 512 GB aan opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 4.800 milliampère-uur (mAh). Daarmee gaat de telefoon ruim een volle dag mee op een lading, claimt Google.

Vijf camera's in totaal

In totaal heeft de Pixel Fold vijf camera's. Er zijn twee cameralenzen voor selfies en videomeetings (8,3 megapixel) boven beide schermen geplaatst. De camera's achterop zijn een standaardlens van 48 megapixel, een groothoeklens (10,8 megapixel) en een telelens (10,8 megapixel) waarmee je vijf keer kan zoomen zonder kwaliteitsverlies.

Als de Fold is dichtgevouwen, liggen de twee delen helemaal plat op elkaar. In een demo die Google woensdag liet zien, was na het openklappen wel een vrij duidelijke vouw in het scherm te zien.

Het is nog niet bekend of en wanneer de Pixel Fold in Nederland verschijnt. In Duitsland kost het toestel 1.899 euro. Hij verschijnt ook in landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Japan.

Ook nog de Pixel 7a

Google kondigde ook de Pixel 7a aan. Het is de opvolger van de vorig jaar verschenen Pixel 6a. Deze telefoon is ook voorzien van Googles eigen Tensor G2-processor.

Het toestel heeft een oledscherm van 6,1 inch en een maximale verversingssnelheid van 90 beelden per seconde. De telefoon heeft verder een 4.385 mAh-accu, 8 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslagruimte.

Qua uiterlijk lijkt deze middenklasser op zijn grotere broers, de Pixel 7 en 7 Pro. Dat betekent dat hij aan de achterkant een opvallende rand heeft waarin de cameralenzen zijn geplaatst.