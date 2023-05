Google kondigt grootse plannen aan voor AI in de zoekmachine

Google heeft woensdag eindelijk bekendgemaakt welke plannen het bedrijf heeft met kunstmatige intelligentie (AI). Zo komen er grote veranderingen voor de zoekmachine, wordt de chatbot Bard beschikbaar voor iedereen en krijgen bestaande diensten zoals Gmail en Maps nieuwe AI-functies.

Voor het eerst kwam Google met een visie voor hoe het "AI als hulpmiddel voor iedereen" wil uitbrengen. Zo zegt het bedrijf dat het de kennis, creativiteit en productiviteit van gebruikers kan verbeteren. "Maar we willen kunstmatige intelligentie op een verantwoorde manier uitbrengen."

Grote vernieuwingen in de zoekmachine

Een van de belangrijkste veranderingen komt in de zoekmachine van Google. Binnenkort verschijnt er een groot blok boven de reguliere zoekresultaten waarin vragen van gebruikers in leesbare taal worden beantwoord. Ook staan daar afbeeldingen en aanvullende informatie bij.

De informatie is afkomstig van andere websites. Maar Google benadrukt met klem dat Zoeken een startpunt moet blijven voor hoe mensen over het internet bewegen. Er wordt dus nog steeds doorverwezen naar andere pagina's. "Mensen zullen de input van andere mensen altijd waarderen. Dat is essentieel voor het internet", zegt software-engineer Cathy Edwards.

Zoeken krijgt ook een gespreksmodus. Zo kun je doorvragen op onderwerpen waarnaar je op zoek bent. Ook kan deze chatbot helpen met creatieve vragen en het maken van berichten voor sociale media.

Voorlopig bevindt deze versie van Google Zoeken zich nog in een proefversie. De test is vooralsnog alleen beschikbaar in de Verenigde Staten.

Een nieuw blok in Google Zoeken geeft antwoord op alle vragen. Foto: Google

Googles ChatGPT-concurrent breder beschikbaar

Een van de belangrijkste AI-programma's van Google is Bard. De chatbot was vooralsnog alleen beschikbaar voor mensen in de Verenigde Staten en er was een wachtlijst. Maar voortaan kan iedereen gebruikmaken van Bard. Nu kan dat alleen nog in het Engels, maar binnenkort ook in het Nederlands. Wanneer precies is nog onbekend.

De afgelopen tijd kwam er veel kritiek op Bard, dat minder zou werken dan ChatGPT. Maar de chatbot werkt voortaan met PaLM 2, een nieuw taalmodel van Google. Dat moet veel betere resultaten opleveren.

Ook werkt Bard binnenkort met afbeeldingen en komen er koppelingen met andere diensten. Een tabel die in Bard is gemaakt, kan bijvoorbeeld zo worden overgezet in Google Sheets.

Andere diensten krijgen meer AI-functies

Verder krijgt Gmail meer ondersteuning van kunstmatige intelligentie. Gebruikers kunnen het e-mailprogramma een opdracht geven voor wat er ongeveer in een bericht moet staan en vervolgens maakt AI er een keurige mail van.