2,2 miljoen Nederlanders werden vorig jaar slachtoffer van online criminaliteit

Vorig jaar zijn 2,2 miljoen Nederlanders het slachtoffer geworden van online criminaliteit, meldt Statistiekbureau CBS donderdag. Oplichting en fraude kwamen het vaakst voor. Maar er werden ook veel mensen het slachtoffer van hacken, bedreiging en intimidatie.

Online bedreiging en intimidatie komt volgens het CBS het meest voor onder jongeren en jong volwassenen. Een op de vijf personen in de leeftijd van 15 tot 25 jaar werd in 2022 geconfronteerd met bijvoorbeeld online pesten en stalking.



Maar jongeren zijn ook vaker het slachtoffer van het zogenoemde shamesexting. Daarbij worden naaktfoto's of -filmpjes van het slachtoffer verspreid of wordt daarmee gedreigd.