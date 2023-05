Aantal aangetroffen websites met ernstig kindermisbruik in twee jaar tijd verdubbeld

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Onderzoekers hebben vorig jaar 51.369 websites met de ernstigste vorm van kindermisbruik gevonden. Dat is een verdubbeling in vergelijking met 2020. Bijna een derde van deze websites staat op Nederlandse servers.

In 2022 werden meer dan 250.000 websites met beelden van kindermisbruik aangetroffen, meldt de Britse Internet Watch Foundation (IFW) in zijn jaarrapport. Op ruim 50.000 websites stonden beelden van penetratie, seksuele activiteiten met dieren of sadisme.