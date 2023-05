Rechtszaak tussen Google en Sonos sleept zich in slakkengang voort

Luidsprekerproducent Sonos en techgigant Google staan maandag weer tegenover elkaar in de rechtszaal in San Francisco. Het is een nieuw hoofdstuk in het al jaren slepende juridische conflict tussen de twee bedrijven. Sonos eist een schadevergoeding van 90 miljoen dollar (81,5 miljoen euro).

Volgens Sonos maken verschillende Nest-luidsprekers en de Chromecast van Google gebruik van de multiroomtechnologie. Daarmee kan muziek op meerdere luidsprekers en in verschillende kamers tegelijk worden afgespeeld. De luidsprekerfabrikant wil dat Google daarvoor een vergoeding betaalt.

Google is het daar niet mee eens. Daarom moet de rechtbank van San Francisco zich over de ruzie buigen. De eerste zitting in deze nieuwe rechtszaak vindt maandag plaats. Het is een nieuw hoofdstuk in het al jaren lopende conflict tussen Google en Sonos.

De bedrijven maken al sinds 2020 ruzie over patenten. Sonos klaagde destijds Google in verschillende landen aan vanwege de multiroomtechnologie.

Google heeft volgens Sonos de audiotechnologie in handen gekregen na een jarenlange samenwerking tussen de bedrijven. Nadat die samenwerking was beëindigd, is Google de technieken blijven gebruiken, stelt de luidsprekerfabrikant.

Juridisch gevecht in meerdere landen

Daarop heeft het audiomerk rechtszaken aangespannen in onder andere de Verenigde Staten, Canada, Duitsland en Nederland. Google ging in de tegenaanval en klaagde Sonos aan voor het gebruik van de technologie achter de stemassistent.

Na meerdere zaken over en weer kreeg Sonos gelijk. Daardoor moest Google een aantal functies van de speakers aanpassen. Maar ook daartegen heeft het techbedrijf beroep aangetekend.