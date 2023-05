ING-klanten kunnen door storing geen geld overboeken naar eigen rekeningen

Delen via E-mail

Klanten van ING hebben maandagmiddag opnieuw problemen met internetbankieren. Door een storing zijn niet alle rekeningen zichtbaar. Daardoor kunnen ze geen geld overboeken van een spaarrekening naar een betaalrekening.

De problemen zijn volgens Allestoringen rond 11.00 uur ontstaan. De website kreeg in korte tijd tienduizenden meldingen binnen.

Ook op Twitter klagen veel klanten van de bank over de storing. Ze zijn vooral ontevreden omdat de bank de laatste tijd vaker problemen heeft gehad. ING had op 24 april en 24 maart met vergelijkbare storingen te maken.

"Spaarrekeningen zijn op dit moment niet zichtbaar in de app", bevestigt een woordvoerder van ING aan NU.nl. "Daardoor kunnen klanten ook geen geld overboeken van bijvoorbeeld een spaarrekening naar een betaalrekening."

Aan het eind van de ochtend had ING ook problemen met het betalingsverkeer. Daardoor konden klanten ook niet inloggen op internetbankieren en in de bankieren-app. Die problemen zijn volgens de woordvoerder van de bank al opgelost. "We doen er alles aan ook de problemen met het tonen van spaarrekeningen zo snel mogelijk te verhelpen."