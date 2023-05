Duurdere iPhone beperkt omzetdaling van Apple

Apple heeft in het afgelopen kwartaal minder omzet gedraaid dan in dezelfde periode vorig jaar. Er gingen minder computers en tablets over de toonbank. Het bedrijf verdiende wel meer geld aan de verkoop van iPhones en diensten zoals de verkoop van apps in de App Store.

Traditiegetrouw is het eerste kwartaal - het tweede van het gebroken boekjaar van het techconcern - een mindere periode voor Apple. Na de feestdagen en zonder nieuwe producten ligt de omzet ieder jaar een stuk lager dan in het laatste kwartaal van het kalenderjaar.

Apple wist de afgelopen jaren in het eerste kalenderkwartaal een omzetgroei te realiseren, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Maar dit jaar is er sprake van een omzetdaling.

In de eerste drie maanden van dit jaar verdiende de iPhone-producent 94,8 miljard dollar (85,8 miljard euro). Dat is 2,5 miljard dollar minder dan in de eerste drie maanden van vorig jaar.

Amerikaanse consumenten houden de hand op de knip uit angst voor een recessie. Mensen stellen de aankoop van dure producten als een Apple daarom uit. Het techconcern ziet dat terug in de gedaalde omzet uit de verkoop van bijvoorbeeld Mac-computers en iPads.

iPhones zijn heel belangrijk voor Apple

Apple leunt vooral op de verkoop van iPhones. Wereldwijd ging er in het afgelopen kwartaal voor 51,3 miljard dollar aan iPhones over de toonbank. Dat is iets meer dan in de eerste drie maanden van vorig jaar (50,6 miljard).

Dat betekent niet dat Apple ook meer iPhones heeft verkocht. De nieuwste modellen zijn een stuk duurder dan die van vorige generaties. Daardoor kan het techbedrijf meer omzet maken terwijl de verkoop daalt. Apple houdt de verkoopaantallen al jaren geheim.