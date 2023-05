Twintig jaar LinkedIn: 'Er staan steeds vaker ook persoonlijke verhalen op'

In twintig jaar is LinkedIn uitgegroeid van een digitale cv-database tot dé plek waar mensen lief en leed vanaf de werkvloer delen. De toon op het netwerk wordt steeds minder zakelijk. Maar niet iedereen zit daarop te wachten.

"Het is zoiets als e-mail", zegt LinkedIn-expert Corinne Keijzer, die sinds 2010 trainingen geeft over het sociale netwerk. "Je opent het elke dag even, neemt de berichten door en deelt regelmatig zelf iets. Als je er wat werk in stopt, gaat het in je voordeel werken."

Op 5 mei 2003 ging LinkedIn van start. Het netwerk is daarmee ouder dan Facebook, Twitter en YouTube. In de eerste jaren was LinkedIn niet zo levendig als nu. Destijds was het een plek waar je gemakkelijk een cv deelde en een zakelijk netwerk opbouwde met anderen.

In de basis is dat nog steeds de bedoeling van LinkedIn. "Ik zie het in de eerste plaats nog steeds als netwerkplatform", zegt Keijzer. "Maar er komen wel steeds meer invloeden van Facebook en Instagram bij."

Zo kwamen er groepen op LinkedIn rondom bepaalde onderwerpen, waar mensen zich bij konden aansluiten. Ook experimenteerde LinkedIn een tijdje met Instagram-achtige Stories (wat mislukte). Wel zijn inmiddels live-uitzendingen en webinars mogelijk via het platform.

Het praatje op het werk, maar dan online

Maar ook qua inhoud veranderde LinkedIn. Vooral tijdens de coronaperiode, zegt Keijzer. "Er kwamen meer persoonlijke verhalen. Mensen werkten thuis en minsten het praatje op het werk, dus dat verschoof naar LinkedIn. Een deel van de mensen heeft dat omarmd, een deel zit er niet op te wachten. Zij zeggen dan: 'Het lijkt steeds meer op Facebook.'"

Hoewel er een stuk minder grappige plaatjes, haatberichten en spamaccounts op LinkedIn zijn dan op Facebook en Twitter, bestaan ze wel. "Er zijn wel polariserende opmerkingen te vinden", zegt socialemediadeskundige Sonja Loth. "Onder berichten van politici staat het vaak vol met bagger."

Toch lijkt het alsof mensen beter nadenken wat ze op LinkedIn plaatsen. "Je bent ook wel een beetje dom als je vanuit je eigen profiel gaat zitten trollen", zegt Loth. "Want je werkrelaties zijn ook gekoppeld, die zien dat ook."

Niet zo vaak onder vuur als andere platforms

Veel socialemediabedrijven lagen de afgelopen jaren onder vuur. Facebook ging laks om met privégegevens van gebruikers, TikTok werd verdacht van Chinese spionage en nadat Elon Musk Twitter had overgenomen, kregen trollen en complotdenkers vrij spel.

LinkedIn heeft daar minder last van. Toch werden in 2021 honderden miljoenen gegevens van LinkedIn-gebruikers te koop aangeboden op hackersfora. Daar zaten geen wachtwoorden of betaalgegevens bij, maar wel openbare informatie van gebruikers.

Dat jaar was er ook gedoe rondom het profiel van Tweede Kamerlid Wybren van Haga. Dat werd door LinkedIn verwijderd nadat hij berichten met desinformatie over het coronavirus had geplaatst. Van de rechter moest LinkedIn het account herstellen, omdat het platform nauwelijks duidelijke regels had over desinformatie.

'Kan een inspirerende plek zijn'

In Nederland zijn er inmiddels ruim 10 miljoen mensen met een LinkedIn-account. Wereldwijd zijn dat er meer dan 930 miljoen.

Veel mensen maken een LinkedIn-profiel aan als ze een baan of stageplek zoeken. "Jongere mensen zien vaak het nut niet", zegt Keijzer. "Logisch, voor hen zijn apps als TikTok en Snapchat leuker."

Maar ook voor andere mensen kan LinkedIn een beetje saai lijken. "Je moet er een beetje je best voor doen", zegt Loth. "Als je LinkedIn gebruikt zoals het bedoeld is, kan het een heel inspirerende plek zijn. Je moet het algoritme zelf wel wat voeden: volg personen en onderwerpen die je interessant vindt." Ook reageren op boeiende berichten helpt daarbij. Net als het liken en volgen van waardevolle onderwerpen.