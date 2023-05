Finse krant omzeilt Russische censuur via schietspel Counter-Strike

De Finse krant Helsingin Sanomat omzeilt de Russische censuur via de populaire game Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). De krant heeft in het spel een wereld gebouwd waar Russische spelers in een geheime ruimte informatie over de oorlog in Oekraïne kunnen vinden.

De grootste krant van Finland brengt voor Russische lezers een speciale editie in het Russisch uit. Maar die is vanuit Rusland door blokkades niet toegankelijk. De krant ontdekte daarop dat Rusland games niet censureert. Daarom richt het nieuwsmedium zich nu op Russische spelers van de game CS:GO.

De krant ontwikkelde een nieuwe wereld voor het spel met de naam de_vonya. De wereld bestaat uit een Slavische stad die door oorlog grotendeels in puin ligt. In die stad kunnen spelers een geheime ruimte ontdekken.

Een brandende auto geeft aan waar de ingang van die ruimte is. In de kamer komen spelers een krant tegen met informatie over de oorlog in Oekraïne. Ook ligt er een kaart met details over de plekken in Oekraïne waar Russische troepen aanvallen hebben uitgevoerd.

Verder houdt de krant het aantal gesneuvelde Russische militairen bij. Het Kremlin verzwijgt die informatie. Bovendien kunnen spelers het verhaal van een man lezen wiens familie is omgekomen bij een Russische raketaanval. Op de achtergrond zijn ook radiostemmen te horen.

Russen krijgen nauwelijks informatie over de oorlog in Oekraïne

Rusland heeft de persvrijheid in het land sinds de inval in Oekraïne nog verder ingeperkt. Russische media mogen alleen door het Kremlin goedgekeurde informatie over de oorlog publiceren. Ook mogen media het woord "oorlog" niet gebruiken. In plaats daarvan moeten ze de oorlog een "speciale militaire operatie" noemen.

Veel Russen hebben daardoor geen idee wat er zich echt in Oekraïne afspeelt. De websites van de meeste buitenlandse media zijn geblokkeerd in Rusland. Die zijn voor Russen alleen nog toegankelijk via bijvoorbeeld een VPN-verbinding.