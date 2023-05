Pinproblemen in winkels werden toch door betaaldienstverlener veroorzaakt

De pinstoring van dinsdagmiddag werd toch veroorzaakt door een betaaldienstverlener, bevestigt Betaalvereniging Nederland aan NU.nl. Vanwege de problemen ontstonden rijen aan de kassa's bij onder meer Albert Heijn, Lidl en Blokker.

Betaalvereniging Nederland zei dinsdag nog dat het probleem niet bij een bank, betaalinstelling of transactieverwerker leek te liggen. Nu blijkt dat dat wél het geval was.

"In de loop van de ochtend ontvingen we meer informatie", zegt woordvoerder Berend Jan Beugel. "De storing zat dus niet bij een grote winkelketen of een telecomprovider, maar wel bij een van onze leden."

Volgens de woordvoerder komt een storing als deze niet vaak voor. De laatste keer was zo'n twee jaar geleden. De pinketen is geen centraal systeem, maar bestaat uit meerdere verbindingen. Als er dan ergens iets misgaat, ligt niet het hele betaalverkeer eruit.

"Maar toevallig had Albert Heijn er gisteren last van", zegt Beugel. "Dat is nou net een heel grote keten. Maar het was dus geen storing bij Albert Heijn zelf."