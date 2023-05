Politie gebruikt speciale TikTok-telefoons om spionage te voorkomen

Delen via E-mail

De politie heeft haar TikTok-verbod uitgebreid uit angst voor spionage vanuit China. Politiemedewerkers mochten de app al niet op werktelefoons gebruiken en nu ook niet meer op bijvoorbeeld tablets. Agenten die TikTok voor hun werk moeten gebruiken, krijgen daarvoor een speciale TikTok-telefoon.

De politie heeft haar bestaande TikTok-beleid en de regels voor gebruik van de app aangescherpt. Toch kan de politie niet zonder het sociale netwerk. Zo staan agenten via TikTok in contact met jongeren die anders moeilijk bereikbaar zijn. Ook kan de politie informatie verspreiden via de app.