Grote pinstoring die lange rijen in winkels veroorzaakte is voorbij

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Een landelijke pinstoring waardoor dinsdagmiddag lange rijen ontstonden in verschillende winkels is grotendeels opgelost. Mensen kunnen weer gewoon afrekenen met hun (digitale) betaalpas.

Onder meer Albert Heijn, Lidl en Blokker hadden last van de problemen. Een woordvoerder van Albert Heijn laat weten dat in alle filialen weer kan worden gepind. Waardoor het probleem werd veroorzaakt, is onduidelijk. De woordvoerder houdt het op "externe problemen".